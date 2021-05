AEX maakt positieve start; hoofdrol Neways

Video

‘Rappers-kliek Lil Kleine beschermt elkaar’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week geeft Jan zijn mening over de Lil Kleine-gate en hoeveel verdiende Chantal Janzen met haar presentatieklus op het Eurovisie Songfesti...