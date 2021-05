Zon komt door op Damrak; Beleggers omarmen Neways

De AEX noteert rond kwart over twaalf 0,5% in de plus op 712 punten. De Midkap-index gaat 0,2% vooruit naar 1067,2 punten.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kleuren ook nog steds groen.

Wall Street ging gisteravond met kleine winsten over de streep. Janet Yellen, voormalig voorzitter van de Federal Reserve, verklaarde voor het Congres dat de inflatie in de Verenigde Staten waarschijnlijk nog tot het einde van dit jaar op een hoog niveau zal liggen, maar daarna zal afzwakken.

De Amerikaanse president Biden zal vrijdag omvangrijke begrotingsplannen ontvouwen. Beleggers hopen dat de verwachte bestedingsplannen van $6 biljoen van Washington het herstel van de coronacrisis zullen versnellen. De Japanse beurs ging opgewekt het weekeinde in.

Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij Bond Capital Partner, benadrukt dat vooral de daadkracht van Biden opvallend is te noemen. Hij wijst er op dat alles uit de kast wordt gehaald om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen , maar aan andere kant de staatsschuld in de VS daardoor wel hard oploopt. „Biden stimuleert nog harder dan Trump. Daarbij speelt de komende verkiezingen voor het Congres een grote rol die van belang zijn om zijn meerderheid in beide huizen te behouden.”

Westerterp gaat er vanuit dat er voor de aandelenmarkten nog meer in het vat kan zitten richting de tweede helft van het jaar. „Na de zeer goede start van het jaar beweegt de AEX de afgelopen tijd zijwaarts in een tradingrange tussen 690 en 718 punten, waarbij na elke correctie weer een snel herstel volgt. Het is positief voor de markt dat China en Amerika weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Het coronaverhaal speelt voor de aandelenmarkten nauwelijks nog een rol meer.”

Verzekeraars in trek

In de AEX laten verzekeraars een mooi beeld zien gesteund door de aantrekkende rente. NN Group prijkt bovenaan met een plus van 1,9%. Aegon klimt 1,6%.

Chipfonds BESI kan ook op kopersinteresse rekenen en krijgt er 1,5% bij.

Ahold Delhaize is in mindere doen. Het supermarktconcern zakt 0,8% weg. Randstad moet 0,6% afstaan.

Midkapper en koploper Galapagos koerst 2,7% hoger. Tijdens het virtuele congres van de European League Against Rheumatism (EULAR) presenteert het biotechfonds nieuwe gegevens over de veiligheid van ontstekingsremmer filgotinib als behandeling tegen reuma.

Air France KLM (+2,6%) doet ook goede zaken. Er komt geen gedwongen ontslag van zevenhonderd cabinemedewerkers van dochterbedrijf KLM.

Lokaal fonds ICT Group wint 0,7%. Het consortium onder leiding van investeerder NPM Capital heeft een overnamebod van €14,10 (exclusief dividend) per aandeel op de IT-dienstverlener gelanceerd. Eerder dit jaar hadden beide partijen al groen licht gegegeven over goedkeuring van het bod.

Neways schiet 6% omhoog tot €13,40 na de hernieuwde poging van industrieconcern VDL om het bedrijf in te lijven met het lanceren van een openbaar bod van €13 per aandeel.

