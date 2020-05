ABN: schroothandel lijdt onder lage staalprijzen

De schroothandel, een van de belangrijkste leveranciers voor productie van ruwe staal, zag de prijzen afgelopen periode in de VS daardoor recent met 20% dalen.

ABN Amro schrijft de daling woensdag in een nieuw sectorrapport toe aan het wegvallen van de vraag voor de aanbieders van tweedehands staal.

Door de zeer lage olieprijzen konden mijnbouwers zelfs in de coronaperiode tegen lage kosten blijven doorproduceren, terwijl China tijdens zijn lockdown al veel staal op de markt bleef brengen waar geen vraag naar was.

Dat overaanbod nekt de hele staalsector, aldus ABN Amro-sectorspecialist Casper Burgering in zijn analyse. Schroothandelaren zijn de dupe, zeker in Europa waar 44% van hun staal via de zogenoemde Electric Arc Furnace-route gaat om te worden verwerkt tot nieuw ruw staal.

Opleving voorbij

,,In Europa veroorzaakte krapte op de schrootmarkt eerst nog voor een opleving van de schrootprijs. Sinds begin maart neemt ook hier de schrootprijs af door intensivering van de coronamaatregelen en zwakkere economische activiteiten”, aldus Burgering.

„Met de zwakkere staalvraag in de VS en Europa in het verschiet, blijven de schrootprijzen voorlopig ook zwak.”

De Amerikaanse sector reageert anders dan Europa, zo blijkt uit het rapport. In de VS hebben veel staalfabrieken waaronder ArcelorMittal prijsstijgingen doorgevoerd om het tij te keren en erger te voorkomen. In Europa kozen veel fabrieken ervoor om capaciteit vroegtijdig stil te leggen. Dit leidde tot minder scherpe prijsdalingen.

„Toch blijven de staalprijzen in Europa komende maand relatief laag, parallel aan het patroon zoals in China”, aldus Burgering van ABN Amro.