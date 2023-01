Website voor geldzorgen ruim miljoen keer bezocht

Vooral de stijging van de energieprijzen had in 2022 een groot effect op het aantal mensen dat hulp zocht. „Dat was bij driekwart van de telefoongesprekken die we vorig jaar voerden”, zegt Frederieke Kokol, manager bij Geldfit. „Daarnaast belden in 2022 ook opvallend veel jongeren. Door online aankopen, lopen hun betaalachterstanden ongemerkt op. Ook ondernemers die hun TOZO-lening moeten terugbetalen kwamen in 2022 in de problemen.”

Zelf stappen zetten

Via de website konden mensen zelf stappen zetten om zo weer controle over hun geldzorgen te hebben. Zo verkregen bijna 350.000 mensen inzicht in hun situatie en leerden ze daarnaast welke stappen zij konden zetten. Er werden bespaartips gegeven, energiecoaches aangeraden maar ook werd informatie verstrekt over bijvoorbeeld de energietoeslag in de eigen gemeente.

