Topinkomens fors gestegen

De topman van Shell verdiende vorig jaar 20,1 miljoen euro aan basissalaris, bonussen, aandelen, pensioen en overige inkomsten. Ben van Beurden is daarmee koploper van de topverdieners.

Zijn inkomen is ruim de helft meer dan een jaar eerder, vooral door een aandelenbonus van ruim 15 miljoen euro.

Bekijk ook: Jan Modaal zit klem

Dat meldt de Volkskrant die ieder jaar de topinkomens onderzoekt. Volgens de krant komt de stijging in het bijzonder door de gestegen winsten en beurskoersen.

De top vijf wordt voor de rest aangevuld met Nancy McKinstry van informatieleverancier Wolters Kluwer (13,7 miljoen euro), Gillian Tans van accommodatiewebsite Booking.com (12,7 miljoen), Paul Polman van Unilever (11,7 miljoen) en Jean-François van Boxmeer van Heineken (9 miljoen).

Volgens de Volkskrant is de gemiddelde loonkloof tussen top en werkvloer in het bedrijfsleven stabiel gebleven. Een baas verdiende vorig jaar gemiddeld dertig keer zoveel als de gemiddelde werknemer. De loonkloof is het grootst bij Unilever, waar Polman 283 keer zoveel verdiende als de gemiddelde werknemer.