Premium Het beste van De Telegraaf

Column: bent u ook bang de boot te missen?

Door stefan koopman Kopieer naar clipboard

De markt hoopt dat de Fed minder stevig om de rem gaat staan. Maar in dat geval gaat het waarschijnlijk niet goed met de Amerikaanse economie. Ⓒ ANP/HH

Een vaak terugkerende opmerking op de handelsvloer is dat er niets gaat boven de prijs om het sentiment op de financiële markten te beïnvloeden. Stijgende prijzen voor aandelen en obligaties geven positieve vibes. Dalende prijzen brengen ons weer terug in de sombere realiteit. Het sentiment bepaalt niet de prijs, zoals je vaak leest, maar de prijs bepaalt het sentiment. Dat is niet zonder risico’s.