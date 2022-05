DNB maakt werk van aanpak cryptobedrijven zonder registratie

Sinds de invoering van de registratieplicht in 2020 geeft DNB aan steeds meer signalen te ontvangen over aanbieders van cryptodiensten die zonder toezicht in of van uit Nederland werkzaam zijn. Daarom heeft de bank vorig jaar naar aanleiding van 36 signalen in 18 gevallen zaken gestart tegen cryptodienstverleners die niet aan de registratieplicht voldoen.

Nader onderzoek

Uit het verslag van DNB komt naar voren dat 14 cryptobedrijven zich alsnog hebben geregistreerd of hun activiteiten hebben stopgezet in ons land. Naar 2 cryptodienstverleners wordt nog nader onderzoek gedaan door DNB. Bij 2 andere gevallen heeft de bank handhavingsmaatregelen ingezet. De namen van partijen waar onderzoek naar is gedaan, zijn door DNB niet bekendgemaakt.

DNB laat verder weten dat in het afgelopen jaar flink meer cryptobedrijven zich hebben geregistreerd. Begin 2021 waren dat nog 15 aanbieders van cryptodiensten. Ultimo 2021 stond de teller op 27 crypto-aanbieders.

Begin vorig jaar online nam wisselkantoor Crypto2Cash, dat digitale munten als bitcoin omzet in euro’s, het besluit om te vertrekken uit Nederland. Directeur Pieter Jan Datema benadrukte destijdd om de ontoegankelijke Nederlandse toezichthouder te ontvluchten die vernieuwende technologie niet zou omarmen.

.