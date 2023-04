Column: aanvuren economie in China laat renminbi koud

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Joost Derks

Terwijl een stijgende rente een steeds grotere rem zet op de economische groei in de westerse wereld, zitten de groeiverwachtingen voor China juist duidelijk in de lift. Voorlopig komt dat echter niet tot uitdrukking in een duurdere renminbi.