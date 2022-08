Beursblog: Licht lagere opening beurzen in verschiet

Amsterdam - Futures die een indicator zijn voor de openingsrichting van de beurzen, duiden vrijdagochtend op licht lagere starts van de handelsdag in Europa. Na winsten in Europa en de Verenigde Staten op donderdag lieten beurzen in Azië vrijdag een gemengd beeld zien, met vlakke koersen bij de hoofdindices in China en Japan en enkele tienden van een procent verlies in Zuid-Korea.