Beursblog: ’Markt nerveus voor rente en inflatie het weekend in’

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Rond het middaguur hangt de AEX nog steeds rond de nul, wat bijna alleen te danken is aan de ’raket van JET’, de koerssprong van 31% voor Just Eat Takeaway na het nieuws over de verkoop van iFood. De indices voor de Amsterdamse midkap en smallcapfondsen AMX en AScX hebben geen JET om ze op te trekken en verliezen respectievelijk 1,1 en 0,9%. Brussel verliest ondertussen 0,6%, Parijs 0,3% en Frankfurt 0,6%. De FTSE 100 houdt pas op de plaats.