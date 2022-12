Premium Het beste van De Telegraaf

Cultuurambassadeur opent expo Pakistaanse schilderijen Kunst en voetbal goed voor relaties

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

De Albanese ambassadeur Adia Sakiqi (l.) met haar collega Sahar Ghanem van Jemen.

De Nederlandse ambasadeur voor Internationale Culturele Samenwerking Dewi van de Weerd zei het treffend: „Kunst kan een belangrijke rol spelen in relaties.” Niet voor niets kwamen veel diplomaten kijken naar de expositie van Pakistaanse moderne kunst in het galerieverzamelgebouw KVO2 op de Korte Vijverberg in Den Haag.