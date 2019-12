Unilever drukt op AEX-index

De AEX-index stond kort na de openingsbel in New York 0,6 procent in de min op 607,19 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 905,70 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index stond 0,2 procent lager.

Unilever verloor 6,6 procent. Het concern verwacht de doelstelling van een omzetgroei van 3 tot 5 procent dit jaar niet meer te kunnen halen vanwege moeilijke marktomstandigheden. Kenners wijzen erop dat de aankondiging wijst op de zwakste groei op eigen kracht voor Unilever in meer dan een decennium.

Arcadis

Biotechnoloog Galapagos zakte 0,5 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Betalingsbedrijf Adyen voerde de stijgers aan met een winst van 1,5 procent.

In de MidKap was Air France-KLM de sterkste daler met een verlies van 1,9 procent. Ook Arcadis bungelde in de onderste regionen met een min van 1,3 procent. Het advies- en ingenieursbureau stopt met investeringen in een Braziliaans samenwerkingsverband voor duurzaam gas. Arcadis treft nu een voorziening van 85 miljoen euro, na eerder al tientallen miljoenen te hebben afgeschreven.

Britse banken

Funderingsspecialist Sif verloor dik 3 procent bij de kleinere bedrijven ondanks een Franse opdracht. Prosus klom 0,2 procent op de lokale markt. De techinvesteerder wordt opgenomen in de S&P Europe 350-index.

Verder stonden Britse banken onder druk in Londen na een stresstest door de Bank of England. Daaruit kwam onder meer naar voren dat geldschieters, mede door de brexitperikelen, meer geld moeten vasthouden. Daarmee staan uitkeringen aan aandeelhouders op de wip. Lloyds, Royal Bank of Scotland en Barclays verloren tot 5,9 procent.

De euro was 1,1153 dollar waard tegen 1,1143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 60,72 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 65,81 dollar per vat.