Bonusregen bij topbankiers VS: baas Morgan Stanley met $35 miljoen naar huis

De grote baas bij Morgan Stanley kreeg in 2021 een basissalaris van $1,5 miljoen. Daarboven op kwam nog een bonus in cash $8 miljoen en voor $5 miljoen in aandelen. Bovendien was hij nog goed voor een prestatiebonus met een waarde van $20 miljoen, zo meldt The Financial Times.

Met deze riante beloning heeft Gorman voor zijn werkzaamheden $2 miljoen meer gekregen in vergelijking met een jaar eerder. Ook verdiende hij meer dan zijn grote rivaal op Wall Street Jamie Dimon die een bedrag van $34,5 miljoen op zijn bankrekening kreeg gestort.

Grote animo

De grote animo bij bedrijven om naar de beurs te gaan en de golf aan fusies en overnames heeft Morgan Stanley ook geen windeieren. In het afgelopen kwartaal werd een record aan winstgevendheid en opbrengsten geboekt.

Ook voor werknemers bij grootbanken in de VS zijn de verdiensten fors omhoog gegaan. In de strijd om talent in de krappe arbeidsmarkt te behouden, moet er flink in de buidel worden getast. In totaal werd er in 2021 voor $142 miljard aan salarissen bij grootbanken in de VS.