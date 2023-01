Premium Het beste van De Telegraaf

Tuinhuis, matras en sushi: volop declareren kost directeur zijn baan

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een directeur kocht in twee jaar zo’n vierhonderd keer privédingen op ksoten van de zaak. Het kost hem zijn baan. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Amsterdam - Een directeur van een beveiligingsbedrijf die was gevallen voor de verleidingen van zijn pinpas van de zaak is terecht op staande voet ontslagen In twee jaar deed hij zeker 400 uitgaven die hij niet kon verantwoorden met bonnetjes. Een overkapping voor zijn tuin, een topmatras en sushi op zondag zijn zeker geen zakelijke uitgaven, stelt zijn werkgever vast. De rechtbank in Rotterdam is het daarmee eens.