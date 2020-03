Ondernemersclubs: staatssteun tegen coronavirus

Diverse ondernemers kampen nu met minder inkomsten, terwijl hun uitgaven gewoon doorlopen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kan de overheid helpen via een speciale regeling waarbij het Rijk garanties verstrekt aan financiers. Die ingreep zou er voor zorgen dat de kredietverlening op gang blijft.

Ook andere ingrepen, zoals versoepelde invorderingsmaatregelen bij de fiscus moeten nu snel worden verkend, vinden de ondernemersorganisaties. Zelf zijn ze ook al bezig met het onderzoeken van verdergaande maatregelen voor als de virusuitbraak een nog grotere omvang krijgt en meer maatregelen nodig blijken om de economie draaiend te houden.

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen verder dat werkgevers in Noord-Brabant waar mogelijk gehoor geven aan de oproep om personeel thuis te laten werken, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De organisaties benadrukken wel dat het belangrijk is dat zaken als de productie, distributie, voedselvoorziening en telecom niet in het gedrang komen. Ook leent volgens hen niet al het werk zich voor thuiswerk. Denk aan productielocaties, de bouw of andere instellingen waar medewerkers echt op locatie aanwezig moeten zijn om hun werk te doen.

Het kabinet voelde maandag overigens nog niets voor „drastische maatregelen” om de effecten van het coronavirus op de economie op te vangen. „We kunnen een stootje hebben als Nederland”, stelde premier Mark Rutte daarbij.