Zwitserse bedrijven: meer ’s nachts werken tegen energiecrisis

Het idee komt van Swissmem, de Zwitserse branchevereniging voor de mechanische en elektrotechnische industrie. Tijdens de zomer kan Zwitserland stroom exporteren, vooral dankzij de grote productie door waterkrachtcentrales.

Maar in de koude wintermaanden is het land voor een deel afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen om energiecentrales te laten draaien. Er zijn zorgen dat er tekorten aan gas kunnen ontstaan nu Rusland de gasleveringen aan Europa steeds verder afknijpt.

Swissmen-president Martin Hirzel zegt dat het van vitaal belang is dat energietekorten worden voorkomen omdat bedrijven in het Alpenland daardoor schade op kunnen lopen en de werkgelegenheid in gevaar kan komen.

Door over te gaan op productie in de nacht en weekenden kan dit probleem aangepakt worden, aldus Hirzel. Daarnaast roept Swissmem bedrijven, de overheid en huishoudens op zoveel mogelijk energie te besparen door bijvoorbeeld de verwarming lager te zetten.