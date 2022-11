Verkoop nieuwbouw bij Heijmans omlaag, bonus personeel van €500

Het extraatje is bedoeld om gezinnen van de medewerkers „die deze steun het hardst nodig hebben” in de huidige dure en onzekere tijden te ondersteunen. Volgens een woordvoerder gaat het om ongeveer 85 procent van de in totaal 4500 werknemers die de bonus krijgt.

Inkoopprijzen

Heijmans maakte de geste bekend bij de publicatie van de kwartaalupdate. Het bedrijf merkt onder andere dat de inkoopprijzen blijven doorstijgen terwijl ook de beschikbaarheid van materialen onder druk staat. Ook energie en halffabricaten zijn in de meetperiode op jaarbasis flink duurder geworden. Maar tot nu toe is het bedrijf er naar eigen zeggen grotendeels in geslaagd deze hogere inkoopkosten via indexeringsafspraken door te berekenen in de verkoopprijzen.

Heijmans maakte dan ook bekend dat het qua omzet en winst voor dit jaar op koers ligt gelet op de eerder afgegeven verwachtingen, zonder exacte cijfers te noemen. Het bedrijf zag ook zijn orderboek aandikken tot een bedrag van 2,4 miljard euro. Een jaar eerder had het bedrijf voor 2,2 miljard euro aan werk liggen.

"Donkere wolken"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong

„Heijmans draait goed, maar er zijn veel donkere wolken die de toekomst onzeker maken. De oplopende rente maakt dat er minder vraag naar huizen kan komen. Hoewel de aannemer zegt inzakkende woningverkopen te kunnen compenseren in andere divisies, is de stikstofproblematiek en de dreigende asfaltcrisis een spelbreker. Woensdag is een cruciale dag, omdat de Raad van State zich uitspreekt over de stikstofuitstoot van de bouw.”

Volg Yteke de Jong via Twitter

In de eerste tien maanden van het jaar verkocht Heijmans verder 1304 nieuwbouwhuizen. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 1721.

In de eerste tien maanden van het jaar verkocht Heijmans verder 1304 nieuwbouwhuizen. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 1721. Topman Ton Hillen zegt in een toelichting dat de woningmarkt afkoelt na enkele jaren van oververhitting. Dit zie je volgens hem terug in de verkoopcijfers. Bij de divisie Vastgoed en Woningbouw zit volgens hem het grootste deel van de begrote omzet al in de portefeuille. Verder zou Heijmans een eventuele terugval in de woningbouwactiviteiten kunnen opvangen door de gunstige ontwikkelingen in andere sectoren van de bouw.

Heijmans blijft evenwel positief over de langetermijnvooruitzichten voor de woningmarkt. Ook omdat de woningnood op termijn alleen maar zal toenemen. De bouwer verwacht ook volgend jaar uitdagende en volatiele marktomstandigheden. Het bedrijf verwacht in 2023 een omzet te realiseren die gelijk ligt aan dit jaar. De winstmarge moet daarbij uitkomen tussen de 4 en 6 procent bij Bouw, Techniek en Infra en tussen de 6 tot 8 procent bij Vastgoedontwikkeling.