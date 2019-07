Farmaceut Sanofi krikt winstverwachting op

Nu rekent de onderneming op een groei van de winst per aandeel van 5 procent, waar eerder werd uitgegaan van 3 tot 5 procent meer winst. Topman Olivier Brandicourt stelt dat de prestaties in het afgelopen kwartaal solide waren, vandaar dat hij vertrouwen heeft in de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Sanofi heeft wel een afschrijving in de boeken gezet van 1,8 miljard euro met betrekking tot het middel voor hemofilie Eloctate, na lagere verkopen in de Verenigde Staten en het naar beneden bijstellen van de omzetprognoses. Eloctate werd ontwikkeld door het Amerikaanse Bioverativ. Sanofi kocht dat bedrijf vorig jaar voor 11,6 miljard dollar.

Gecorrigeerd voor de genoemde last en voor wisselkoerseffecten steeg de kwartaalwinst met 4,9 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 1,6 miljard euro. De kwartaalopbrengsten dikten met 3,9 procent aan tot 8,6 miljard euro.