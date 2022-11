Musk maakt massaontslag bekend via e-mail, personeel dient klacht in bij rechter

Volgens de e-mail, die in handen is van The Washington Post, wordt vrijdag bekendgemaakt wie zijn of haar baan kwijtraakt. Bronnen lieten eerder aan persbureau Bloomberg weten dat Musk zo’n 3700 van de 7500 personeelsleden wil ontslaan nu hij de eigenaar is van de berichtendienst.

Bekijk ook: 5 vragen over betalen voor Twitter en nepnieuws

„Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen”, valt volgens de Amerikaanse krant in de e-mail te lezen. Dit is nodig „om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren”, aldus de e-mail.

Adviseurs

Bronnen meldden donderdag aan persbureau Reuters dat Musk er door adviseurs op is gewezen dat het bedrijf kostenbesparingen van 1 tot 3 miljoen dollar per dag door moet voeren.

Volgens The New York Times staat Musk niet alleen onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf dat hij vorige week heeft overgenomen, maar moeten ook de opbrengsten omhoog. Er worden onder meer plannen gemaakt om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde video’s, schrijft de Amerikaanse krant.

De rijkste persoon van de wereld, die ook de leiding heeft bij vier andere bedrijven waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf.

Werknemers van Twitter hebben een aanklacht ingediend tegen het bedrijf vanwege het plan van de kersverse eigenaar Elon Musk om ongeveer 3700 banen te schrappen. Dat is ongeveer de helft van het personeelsbestand. Volgens de werknemers van het bedrijf zou Musk hen onvoldoende op de hoogte hebben gesteld en dat is in strijd met de wet.

Class-action rechtszaak

Bij de federale rechtbank van San Francisco is een zogeheten class-action rechtszaak ingediend. De federale wet op de aanpassing en omscholing van werknemers, kortweg WARN Act genaamd, verbiedt grote bedrijven om werknemers massaal te ontslaan zonder ze ten minste zestig dagen van tevoren te informeren. "Twitter houdt zich nu bezig met massaontslagen zonder de vereiste kennisgeving onder de federale WARN Act", luidt de aanklacht. Twitter reageerde niet meteen op een verzoek om commentaar.

Pauze adverteerders

Een aantal grote bedrijven stopt tijdelijk met adverteren op Twitter vanwege de overname door Elon Musk. Automerk Audi, farmaceut Pfizer en snackproducent Mondelez lassen een pauze in bij hun marketinguitgaven aan Twitter, meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Voedingsmiddelenproducent General Mills bevestigt aan het dagblad tijdelijk geen advertenties op Twitter te tonen.

Een aantal adverteerders is bezorgd dat Musk de regels over toegestane en verboden uitingen op het socialmediaplatform zodanig versoepelt dat er allemaal ongewenste berichten rond hun advertenties komen te staan, bijvoorbeeld haatdragende boodschappen. Andere bedrijven stoppen met reclames op Twitter vanwege de onzekerheid binnen het bedrijf, nu een groot aantal hoge leidinggevenden is vertrokken of ontslagen. Dat gebeurde onder andere bij de marketing- en salesafdelingen van de berichtendienst.