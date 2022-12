’Forse huurverhoging dreigt in vrije sector’

Het is de bedoeling dat de huren in de vrije sector voortaan jaarlijks mogen worden verhoogd met maximaal de gemiddelde cao-stijging plus 1 procentpunt. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvestiging) heeft aangegeven dat huurders op basis daarvan een verhoging van circa 4% kunnen verwachten in 2023. Maar die wetswijziging gaat naar verwachting pas eind januari in.

Hoge inflatie

De Woonbond houdt er daarom rekening mee dat sommige huurders begin januari alsnog een verhoging op basis van de huidige hoge inflatie krijgen voorgeschoteld. Die huurstijging kan oplopen tot ongeveer 11%.

„Er zijn geen concrete aanwijzingen dat verhuurders massaal nog even snel de huur wilen verhogen in januari. Maar enkel het feit dat het mogelijk is, is reden tot zorg”, aldus de Woonbond.