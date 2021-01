Tesla-baas Elon Musk is nieuwe rijkste mens

Het vermogen van Musk gaat al maanden bijna net zo hard omhoog als zijn SpaceX-raketten: alleen al in de eerste week van 2021 werd hij $11 miljard meer waard.

Het optimisme bij beleggers dat Tesla de komende jaren hard zal blijven groeien, heeft de animo om bij de autofabrikant in te stappen voortdurend aangejaagd. Ook de activiteiten van Musk in de ruimtevaart geven reden tot populariteit voor het aandeel. De batterijtechnologie van zijn bedrijf is een andere bron van groot vertrouwen.

Onder vuur

Opvallend genoeg lag Musk in 2019 nog flink onder vuur. Vooral zijn persoonlijke berichten via Twitter onder meer over het vermeend van de beurs halen van Tesla werden hem niet in dank afgenomen. Ook had Musk lange tijd moeite om aan de hoge verwachtingen bij de productie van nieuwe modellen te voldoen.

Jeff Bezos, voorman en grootaandeelhouder bij Amzon, die zich lange tijd de rijkste man op aarde mocht noemen, is naar de tweede plaats verdrongen, maar heeft nog altijd $184 miljard. Zijn vermogen, dat vorig jaar nog naar meer dan $200 miljard opliep, is de laatste maanden wat afgebrokkeld door de mindere gang van zaken op de beurs bij de Amerikaanse online retailreus.