Dijsselbloem: pijn zit in veel onderwerpen

Er is nog geen akkoord tussen alle partijen, aldus de minister. Wel ligt er een voorstel op tafel van de drie geldschieters (de eurolanden, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds). Het is nu kijken wat de Griekse reactie daarop is, zei Dijsselbloem.

Hij zei verder dat er niet is gesproken over noodscenario's. ,,We zijn zo druk met elkaar in gesprek dat we dat niet hebben gedaan. En dat ga ik ook niet doen mét de Grieken aan tafel.''