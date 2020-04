’Verleng looptijd hypotheek om corona’

Let wel op de gevolgen als je even de hypotheek niet betaalt.

Amsterdam - Bijna alle hypotheekverstrekkers staan een betaalpauze toe als klanten door de coronacrisis in financiële problemen komen. Daardoor kunnen klanten later wel in de knel komen. Volgens fiscaal expert Ernst Loendersloot kan de politiek een oplossing bieden door de looptijd van hypotheken te verlengen.