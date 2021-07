In het zuiden van het eiland Madagaskar worden een miljoen mensen door de honger bedreigd. Er is al drie jaar nauwelijks regen gevallen. De bevolking moet het doen met sprinkhanen en wilde bladeren. Om water te vinden moet er soms kilometers gelopen worden. Klimaatverandering wordt gezien als de oorzaak van de grootste droogte die het eiland in veertig jaar getroffen heeft.