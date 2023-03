Jongeren doneren minder, maar geven wel gul bij rampen

Het geefgedrag van een op de drie Nederlanders is veranderd in de afgelopen inflatierijke periode, volgens het onderzoek. Verreweg de meeste mensen geven aan dat ze het simpelweg niet meer kunnen veroorloven. Goede doelen binnen de sector gezondheid zijn het meest de dupe.

Van de jongeren (18-29 jaar) heeft ’slechts’ 52% in de afgelopen drie maanden gedoneerd, waar dat over alle leeftijden bijna 70% is. Van de donateurs voor Turkije en Syrië is echter 64% van de jongeren in actie gekomen, waar dat gemiddeld maar 43% is.

Netflix

Jongeren geven aan dat ze het niet erg vinden om tweedehands kleren te kopen of hun fitnessabonnement op te zeggen om geld te kunnen doneren, maar zouden hun Netflix-abonnement en een luxe ontbijt op zondag er niet voor opgeven.

Volgens directeur-bestuurder Jordan van Bergen van Donateursbelangen komen jongeren vooral in actie voor wat hen dagelijks bezighoudt. „Daar komt ook emotie bij kijken. Daarom zullen zij ook eerder bij een ramp doneren, omdat ze direct het verschil kunnen maken en precies weten waaraan ze geven. Ook zullen ze eerder fysiek een bijdrage leveren via vrijwilligerswerk.” Volgens de belangenorganisatie laten goede doelen kansen liggen door te weinig in te spelen op de wensen en voorkeuren van de jongere donateurs.

Jongeren doneren volgens het onderzoek het liefst via een website, waar veertigers liever een collectebus zien. Vijftigers zijn dan weer meer van de doorlopende machtiging en zestigplussers doen het liefst een eenmalige overschrijving.