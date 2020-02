Vernieuwd Batavia Stad ziet bezoek stevig groeien

De 150 winkels in het koopstadje boekten samen 9,4% meer omzet vergeleken met een jaar eerder. Het aantal bezoekers nam met 10% toe tot 2,8 miljoen.

Vorig jaar werd onder een nieuw managementteam het winkelbestand flink opgefrist. Het stadje was al eerder flink gerenoveerd. In totaal werd vorig jaar 30% van de winkels opnieuw ingevuld, meldt het outletcenter vandaag bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Zo openden internationale merken zoals Boggi, Diesel, Frederique Constant, Geox en New Balance er hun deuren. De bezettingsgraad van het winkelbestand kwam uit op een gezonde 98%.

Batavia Stad Fashion Outlet is eigendom van VIA Outlets, een consortium van de Nederlandse pensioenbeheerder APG en het Britse REIT Hammerson. Via Outlets heeft in Europa elf outletcentra. De totale groep zag in 2019 de omzet van de merken stijgen met 8,4%. Het aantal bezoekers nam toe met 6,1% tot 32 miljoen bezoekers.