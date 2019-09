Lof voor clubdames

V.l.n.r. bijzonder hoogleraar Mary Pieterse-Bloem, president Bettine Polak van de Nederlandse Vrouwenclub, IGC-voorzitter Eelco Dijk, wethouder Marja Ruigrok en eindredacteur Nicoline Smoor. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

Een heel exclusief viergangen diner had plaats in de Koninklijke Industrieele Groote Club (IGC) op de Dam in Amsterdam. Het diner was maar voor acht personen van wie vijf een dame. Reden was de ingebruikname van de gerenoveerde Dameszaal en het feit dat de club precies 50 jaar geleden werd opengesteld voor vrouwen.