ABN Amro levert in op rode AEX

Rond 12.00 uur stond de AEX-index 1,3% lager op 493,4 punten. De AMX daalde 0,2% naar 674 punten. De koersenborden in Londen (-1,9%), Parijs (-2,2%) en Frankfurt (-1,3%) kleurden eveneens rood.

Volgens vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa) zijn beleggers voorzichtig door een combinatie van het oplaaiende coronavirus en de gedaalde olieprijs. „Ook helpt het qua stemming op de beurzen niet mee dat de ministers van Financiën van de eurogroep het niet eens zijn geworden.”

De start van het kwartaalcijferseizoen leidt eveneens tot voorzichtigheid op de aandelenmarkten. „Maar er zullen bedrijven zijn die juist met meevallende cijfers komen. Ik verwacht dat de resultaten over het tweede kwartaal beroerder zullen zijn. Het coronavirus begon hier namelijk pas in maart een impact te krijgen”, aldus Van de Groep.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vrijwel onveranderd. In de VS liep het aantal besmettingen op naar 400.000, met bijna 2000 doden in 24 uur, de sterkste stijging wereldwijd. In New York vlakte het aantal ziekenhuisopnames af. Maar in China verdubbelde het aantal nieuwe virusdragers binnen een dag. Ook in Spanje liep het aantal doden op.

De euro zakte 0,2% tot $1,09. Brentolie werd 0,2% duurder tot $31,90 per vat. Over een jaar is dat 55% verlies. Donderdag vergadert oliekartel OPEC met partners over een mogelijke ingreep in de prijs.

In de AEX was maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (+0,9%) de koploper. Betalingsdienstverlener Adyen pluste 0,6%.

Ahold Delhaize ging van 1,2% winst naar 0,7% verlies. Het supermarktconcern boekte in het afgelopen kwartaal een omzetgroei van 15%. Het dividend blijft overeind, ook de outlook werd gehandhaafd.

ABN Amro (-4,6%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De financiële waarden Aegon (-4,1%) en ING (-3,4%) gingen eveneens flink achteruit.

Bierbrouwer Heineken (-2%) schrapte de vooruitzichten voor dit jaar. Over het eerste kwartaal meldde het een afname in verkoopvolume van 2%, voor het huidige kwartaal is het bedrijf ook somber. Die afname is wel minder sterk dan verwacht, aldus KBC.

Bij de middelgrote fondsen stond fitnessketen Basic-Fit bovenaan met 4,8% winst. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties won 4,1%.

Air France KLM zakte 0,5% nadat de Franse onderminister voor transport Djebbari stelde dat het concern zeker €6 miljard steun nodig heeft. Kabel- en telecomconcern Altice Europe (-4,2%) was de grootste verliezer in de AMX.

Vastgoedfonds Wereldhave werd bij de smallcapfondsen de grote verliezer met 5,9%. Het keert zijn slotdividend over 2019 niet uit. Ook interim-dividend over 2020 gaat niet naar aandeelhouders.