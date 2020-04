AEX sluit boven 500 punten door eindsprint

De AEX-index sloot 0,2% hoger op 500,71 punten. De AMX steeg 0,8% naar 680,81 punten. De koersenborden in Londen (-0,5%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden rood.

Volgens vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa) waren beleggers voorzichtig door een combinatie van het oplaaiende coronavirus en de gedaalde olieprijs. „Ook hielp het qua stemming op de beurzen niet mee dat de ministers van Financiën van de eurogroep het niet eens zijn geworden.”

De start van het kwartaalcijferseizoen leidde eveneens tot voorzichtigheid op de aandelenmarkten. „Maar er zullen bedrijven zijn die juist met meevallende cijfers komen. Ik verwacht dat de resultaten over het tweede kwartaal beroerder zullen zijn. Het coronavirus begon hier namelijk pas in maart een impact te krijgen”, aldus Van de Groep.

Beursstrateeg Richard Abma (OHV) voorspelde twee weken geleden al dat de AEX snel weer boven de 500 punten zou gaan stijgen. „We zijn met de AEX in korte tijd van onder de 400 naar 500 punten gegaan.” Volgens Abma wordt de OPEC-bijeenkomst van donderdag belangrijk voor hoe de beurs zich verder gaat ontwikkelen. Hij raadt beleggers intussen aan te kiezen voor bedrijven met een sterke balans, die een klap kunnen opvangen als de coronacrisis langer dan verwacht gaat duren.

De Amerikaanse beurzen stonden aan het einde van de middag 1,8% tot 2,1% hoger. In de VS liep het aantal besmettingen op naar 400.000, met bijna 2000 doden in 24 uur, de sterkste stijging wereldwijd. President Donald Trump beloofde echter dat de Amerikaanse economie gaat knallen zodra de coronacrisis achter de rug is. De Democraat Bernie Sanders stapt uit de presidentsrace, aldus persbureau Reuters.

In de AEX was IMCD (+4,1%) de grootste stijger. De chemicaliëndistributeur won dinsdag ook al ruim 3% nadat het concern meldde weinig last te hebben van de coronacrisis.

Biotechnologieconcern Galapagos werd 2,8% hoger verhandeld. Chipmachinefabrikant ASML ging 2,4% vooruit.

Ahold Delhaize sloot onveranderd. Het supermarktconcern boekte in het afgelopen kwartaal een omzetgroei van 15%. Het dividend blijft overeind, ook de outlook werd gehandhaafd. Volgens topman Frans Muller is de situatie in de winkels in Europa redelijk genormaliseerd, terwijl er in de Verenigde Staten nog een inhaalslag moet worden gemaakt.

KPN was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het telecomconcern stelde dat het coronavirus een beperkt effect zal hebben op de resultaten in het eerste kwartaal.

Bierbrouwer Heineken (-0,9%) schrapte de vooruitzichten voor dit jaar. Over het eerste kwartaal meldde het een afname in verkoopvolume van 2%, voor het huidige kwartaal is het bedrijf ook somber. Die afname is wel minder sterk dan verwacht, aldus KBC.

Bij de middelgrote fondsen stond vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+9,5%) bovenaan. Industrieel toeleverancier Aalberts (+6,9%) en sportschoolketen Basic-Fit (+6,9%) lagen er eveneens zonnig bij.

Air France KLM zakte 0,2% nadat de Franse onderminister voor transport Djebbari stelde dat het concern zeker €6 miljard steun nodig heeft. Maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis (-5,5%) was de grootste verliezer in de AMX.