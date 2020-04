Just Eat en ASML aan kop volatiel Damrak

De AEX-index noteerde daarop 0,9% lager bij 495,1 punten. De AMX stond 0,7% in het rood bij 670,8 punten.

De Britse FTSE 100 zakte met 1,2%, de Duitse DAX zakte met 0,9% en in Parijs daalde de CAC 40 met 1,5%.

In de VS liep het aantal besmettingen in de VS op naar 400.000, met bijna 2000 nieuwe doden in 24 uur, de sterkste stijging. In New York vlakte het aantal ziekenhuisopnames af. Maar in China verdubbelde het aantal nieuwe virusdragers binnen een dag. Ook in Spanje liep het aantal doden op.

De EU-ministers van de eurolanden kwamen na zestien uur vergaderen niet tot een vergelijk over een Europese miljardeninjectie van €500 miljard in de economie.

De Nikkei-index in Japan eindigde 2,1% hoger nadat premier Abe een groot steunpakket presenteerde en de noodtoestand voor een maand afkondigde. Beurzen in Hongkong en China lieten ongeveer 1% liggen.

Wall Street liet dinsdagavond winst lopen. Zorgen over de olieprijs, die bijna 4% daalde, drukten de winst van de Dow-Jonesindex tot een fractie verlies op 22.653,86 punten. De futures voor opening om 15.30 uur staan 0,4 tot 0,6% hoger.

De euro zakte 0,3% tegen de dollar tot $1,0857. Brentolie werd 1,8% duurder tot $32,45 per vat. Over een jaar is dat 55% verlies. Donderdag vergadert oliekartel OPEC met partners over een mogelijke ingreep in de prijs.

Ahold leidt

Bovenin de AEX veel wisselingen. JustEat Takeaway won 2,6%. Chipmachinemaker ASML ging met 1,4% winst erachter mee. Sectorgenoot ASMI pluste met 1,1%.

Ahold Delhaize (Albert Heijn, Etos, Gall & Gall) won 0,2%. Het supermarktconcern meldde over het eerste kwartaal een verkoopgroei van 15%. Zijn dividend blijft overeind, ook de outlook werd gehandhaafd. Jefferies gaf bij een koopadvies een koersdoelverhoging af. Aholds Britse sectorgenoot Tesco meldde 30% verkoopgroei.

Ook dataverwerker RELX (+1,2%) schrapte zijn vooruitzicht voor heel 2020. Zijn divisie met evenementenbeurzen, 16% van de omzet, meldde forse teruggang in inkomsten.

Unibail-Rodamco-Westfield (-4%) leidde de lijst met verliezers. Zijn top meldde vanwege de coronacrisis een kwart minder salaris te ontvangen. Uitzender Randstad raakte 3,8% kwijt.

Opnieuw lieten financials een veer: Aegon verloor 3%, ABN Amro 2,9% en ING zakte 2,4%, net als ASR en NN.

Voeding- en wasmiddelenbedrijf Unilever (-2,8%) kreeg een adviesverlaging van Morgan Stanley, met €41 als koersdoel. HSBC zette Unilever op ’houden’ bij een koersdoel van €44. Royal Dutch Shell stond 2,7% in het rood.

Kredietbeoordelaar Fitch zette de kredietstatus van staalconcern ArcelorMittal (-3%) van BBB- terug naar junk, BB+. Aanleiding vormen de marktomstandigheden in de staalindustrie door de coronacrisis.

Bierbrouwer Heineken (-1,2%) schrapte alle vooruitzichten voor dit jaar. Over het eerste kwartaal verwacht het een afname in verkoopvolume van 2%, voor het huidige kwartaal is het bedrijf ook somber.

Bij de middelgrote fondsen noteerde roestvrijstaalwalser Aperam 4% winst. Flow Traders profiteerde tot 2,6% winst van de volatiliteit. Onderin stond led-producent Signify met 3,3% teruggang.

Air France KLM bleef licht positief nadat de Franse onderminister voor transport Djebbari meldde dat het concern zeker €6 miljard steun nodig heeft.

Vastgoedfonds Wereldhave werd bij de smallcaps de grote verliezers met 6%. Het keert zijn slotdividend over 2019 niet uit. Ook interim-dividend over 2020 gaat niet naar aandeelhouders.

Digitale kaartenmaker AND zakte bij de lokale fondsen met 11%.