Verhoging spaarrente zet door: nu op 3,5%

Volgens de woordvoerder van Scalable Capital gaat dit over de Prime+ broker rekening. „We zien het zo: klanten kunnen in de zomer ontspannen en hun geld voor hen laten werken. Van juli tot september bedraagt de rente 2,3% op jaarbasis en wordt deze aangevuld met een bonus van 1,2%.”

Bonus erbij

De bonus zal per kwartaal worden uitbetaald. „De rente plus bonus is dus hoger dan de huidige depositorente van de ECB”, meent de woordvoerder van de broker. Het aanbod geldt ook voor nieuw gestorte gelden van bestaande klanten die in juni al deze rekening Prime+ gebruiken of hierop overstappen.

De woordvoerder van Scalable Capital stelt dat de rente en bonus helpen het waardeverlies van spaargelden als gevolg van inflatie te verminderen. „Voor echte vermogensopbouw is er echter geen ontkomen aan om extra te beleggen”, voegt ze toe. Bij de broker kun je beleggen in etf’s, fondsen en aandelenspaarplannen.