Vliegticket in Oostenrijk mag niet minder dan €40 kosten

Dat maakte de Oostenrijkse regering maandagavond bekend toen het steunplan voor luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines, een dochter van het Duitse Lufthansa, werd onthuld.

De maatschappij krijgt €450 miljoen aan staatssteun. Daarmee moeten de meeste van de 7000 banen behouden blijven. Lufthansa draagt ook €150 miljoen bij.

Door de minimumprijs is het volgens Milieuminister Leonore Gewessler in Oostenrijk niet meer mogelijk vluchten aan te bieden onder de kostprijs. Daarbij heeft ze het ook over sociale en milieukosten. „Dit is het einde van tickets voor een euro.”

Korte vlucht

Wie een korte vlucht maakt van maximaal 350 kilometer, bijvoorbeeld vanuit Wenen naar Salzburg, de Slowaakse hoofdstad Bratislava of de Kroatische hoofdstad Zagreb, gaat nog eens €30 toeslag betalen. Daarmee moeten korte vluchten worden ontmoedigd.