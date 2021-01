AEX hoger richting komst Biden

Rond drie uur noteert de AEX-index 1,2% hoger op 658,8 punten. Vanochtend werd een nieuwe jaartop neergezet van 660,43 punten, tevens het hoogste niveau sinds eind 2000. De AMX gaat 0,9% vooruit naar 977,8 punten.

„Het gaat voortvarend op de beurs”, zegt vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). „De cijfers en vooruitzichten van ASML worden erg goed ontvangen. ASML is een zwaargewicht, dus dit trekt de hele AEX mee omhoog.”

Elders in Europa kleuren de koersenborden ook groen. Parijs en Frankfurt winnen respectievelijk 0,4% en 0,7%, terwijl Londen 0,1% in de plus staat.

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag met winst. De Dow Jones-index kwam 0,3% hoger uit de startblokken. Techbeurs Nasdaq ging 1,1% hoger van start. Wall Street liet dinsdagavond al een positief beeld zien, waarbij vooral techfondsen in trek waren. Nabeurs presteerde Netflix met de groei van zijn abonnementen beter dan verwacht. Vandaag staat de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden op het programma. De plechtigheden beginnen omstreeks 17.30 uur Nederlandse tijd.

Bekijk ook: Biden gaat met steun Yellen strijd aan tegen tech en erfenis Trump

Aan het coronafront is het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland voor het tweede etmaal op rij weer gestegen. De Duitse autoriteiten maakten dinsdag al bekend de harde lockdown te verlengen tot 15 februari. In Nederland wordt tijdelijk een avondklok ingevoerd.

Beleggers blikken ook alvast vooruit naar het rentebesluit van de ECB op donderdag. „Maar wij verwachten geen verrassingen”, stelt Wiersma van ING.

Adyen aan kop, Ahold onderop

In de AEX doet ASML goede zaken met een winst van 3,7% na veel beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. Met de aanhoudende opmars van de koers is de chipmachinefabrikant in beurswaarde het duurste bedrijf in Nederland. Sectorgenoot ASMI krijgt er 2,5% bij.

Adyen is de grootste stijger bij de hoofdfondsen. De online betalingsverwerker koerst 4,7% hoger na de dip van vorige week.

Fijnchemieconcern DSM klimt 1,4% na een adviesverhoging door analisten van zakenbank Credit Suisse. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway dikt 1,1% aan.

Prosus (+0,6%) profiteert van de sterke vooruitgang bij de Chinese internetreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Met de komt van Biden zal naar verwachting het aanpakken van Chinese techgiganten in de VS worden getemperd.

Aan de andere kant zijn voedingsconcerns minder in trek. Supermarktconcern Ahold Delhaize levert 1,4% in. Dochterbedrijf Albert Heijn heeft volgens onderzoekbureau Nielsen zijn marktaandeel tijdens het coronajaar licht weten uit te breiden. Levenmiddelengigant Unilever zakt 0,3% weg.

In de AMX is Aalberts de uitblinker met een plus van 4,7%. De industrieel toeleverancier profiteert van een positief analistenrapport van Morgan Stanley.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-1,6%) is de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Kunstmestfabrikant OCI en vastgoedfonds Eurocommercial leveren 1,1% in.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.