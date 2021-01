ASML en Adyen bezorgen AEX fraai slot

De AEX-index eindigde 1,2% hoger op 659,30 punten. In de middag werd een nieuwe jaartop neergezet van 661,09 punten, tevens het hoogste niveau sinds eind 2000. De AMX ging 1% vooruit naar 979,04 punten.

„Het ging voortvarend op de beurs”, zei vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). „De cijfers en vooruitzichten van ASML werden erg goed ontvangen. ASML is een zwaargewicht, dus dit trok de hele AEX mee omhoog”, aldus Wiersma. „ASML heeft de verwachtingen aan alle kanten overtroffen en kwam ook met een positieve outlook voor dit jaar”, stelde portfoliomanager Siegfried Kok (OBAM).

Elders in Europa kleurden de koersenborden ook groen. Parijs en Frankfurt wonnen respectievelijk 0,5% en 0,8%, terwijl Londen 0,4% in de plus eindigde.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag eveneens hoger. De Dow Jones-index steeg 0,5%. Techbeurs Nasdaq klom 1,7%. Wall Street liet dinsdagavond al een positief beeld zien, waarbij vooral techfondsen in trek waren. Nabeurs presteerde Netflix met de groei van zijn abonnementen beter dan verwacht. Vandaag staat de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden op het programma.

Beleggers hadden minder oog voor coronaontwikkelingen, zoals de langere lockdown in Duitsland en het tijdelijk invoeren van een avondklok in Nederland. „Maar markten kijken ongeveer een halfjaar vooruit”, legde Kok uit. Ondanks de nieuwe coronamaatregelen wordt volgens hem in het tweede kwartaal namelijk een fors economisch herstel verwacht dankzij de komst van vaccins.

Beleggers blikten ook alvast vooruit naar het rentebesluit van de ECB op donderdag. „Maar wij verwachten geen verrassingen”, stelde Wiersma.

Adyen aan kop, Ahold onderop

In de AEX deed ASML goede zaken met een winst van 3% na veel beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. Met de aanhoudende opmars van de koers is de chipmachinefabrikant in beurswaarde het duurste bedrijf in Nederland. Sectorgenoot ASMI kreeg er 1,6% bij.

Adyen was de grootste stijger bij de hoofdfondsen. De online betalingsverwerker koerste 5,1% hoger na de dip van vorige week.

Galapagos werd 2% meer waard. Zakenbank Morgan Stanley heeft het biotechfonds op de kooplijst gezet.

Fijnchemieconcern DSM mocht 1,8% bijschrijven na een adviesverhoging door analisten van Credit Suisse. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway dikte 2,2% aan. Prosus (+1,5%) profiteerde van de sterke vooruitgang bij de Chinese internetreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Aan de andere kant waren voedingsconcerns minder in trek. Supermarktconcern Ahold Delhaize leverde 1,4% in. Dochterbedrijf Albert Heijn heeft volgens onderzoekbureau Nielsen zijn marktaandeel tijdens het coronajaar licht weten uit te breiden. Levenmiddelengigant Unilever zakte 0,3% weg.

In de AMX was Aalberts de uitblinker met een plus van 5,2%. De industrieel toeleverancier profiteerde van een positief analistenrapport van Morgan Stanley.

Vastgoedfonds Eurocommercial (-1,4%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Kunstmestfabrikant OCI werd 1,3% teruggezet.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-1,5%) ging 0,9% omlaag. KLM kan geen verre routes meer vliegen door de strengere reisregels van het kabinet die woensdag zijn aangekondigd.

