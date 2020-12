Golfschoen op maat

In het nieuwe kantoor van Duca del Cosma langs de A2 in Breukelen (met de grootste schoen voor de deur en golfbal op het dak) vond de ondertekening van het nieuwe sponsorcontract plaats tussen schoenenondernemer Frank van Wezel van Duca del Cosma en Joost Luiten. Vanaf 2021 zal Joost de Nederlandse golfschoenen van Italiaans design dragen op de internationale toernooien en zal hij het nieuwe seizoen aftrappen in januari in Abu Dhabi. „Met Duca wil ik terug in de top 100 beste golfers ter wereld. Of bij de beste 50”, vertelde Joost over zijn ambities voor 2021.

Caroline van Wezel met Melanie-Jane Lancaster, vrouw van Joost Luiten, voor de kerstboom.

Via een streaming via Zoom had Joost een aantal internationale interviews met onder meer de Britse Golf Monthly en Golf New. Om aan te geven wat het bereik is van Golf Monthly: 2 miljoen unieke bezoekers per maand, van wie 48 procent is gevestigd in Amerika.

Duca heeft begin maart dit jaar een nieuw kantoor geopend in North Palm Beach, Florida en ondanks dat het kantoor door corona nog niet eens geopend is, is er volgens Caroline van Wezel al een team van agenten die de grootste golfmarkt ter wereld met het merk bekend maakt. „We worden daar heel goed ontvangen. Verder hebben we nu eigen kantoren in Engeland en Zuid-Afrika. Dat allemaal in de laatste drie jaar.” Frank van Wezel verkocht een paar geleden een deel van zijn bedrijf Hi-Tec schoenen voor circa 100 miljoen euro. Hij was jaren hoofdsponsor van de Nijmeegse Vierdaagse. Jaarlijks werden circa 15 miljoen paar schoenen van zijn merk over de wereld verkocht. Zo lopen onder meer de Zuid-Afrikaanse en Franse militairen op zijn schoenen. Afrikaliefhebber Caroline van Wezel lanceerde onlangs zelf de King Cheetah schoen die is geïnspireerd op dit zeer zeldzame dier. „Er zijn nog maar 50 King Cheetah’s op de wereld en van elke verkochte schoen doneer ik 15 euro aan het Hoedspruit Endangered Species Centre in Zuid-Afrika. Ook heb ik een ‘King Cheetah’ welpje geadopteerd.”

Het bedrijf van de Van Wezels is ook officieel sponsor van de KLM Open dat komend jaar van 16 tot 19 september op de Bernardus Golfbaan in Cromvoirt zal plaatsvinden. Oud-winnaar Joost Luiten zal dan opnieuw een gooi naar de titel doen.