Moederbedrijf Blokker in de rode cijfers

Een jaar daarvoor werd nog een winst behaald van 61 miljoen euro. De omzet in het boekjaar dat eindigde op 24 januari ging met 1,1 procent omlaag naar bijna 2,1 miljard euro. Het bedrijf omschrijft het afgelopen verslagjaar als ,,een transitiejaar''.

Volgens Blokker hangt het verlies samen met hogere kosten, dalende omzetten bij huishoudelijke artikelen en een negatief resultaat op de verkoop van Tuincentrum Overvecht. Het bedrijf stelt dat de financiële basis van de onderneming ,,zeer solide'' is.

Maatregelen

Vorige week werd nog bekend dat topman Roland Palmer opstapt vanwege een verschil van mening met de raad van commissarissen. Palmer gaf sinds juli 2011 leiding aan Blokker Holding. Theo de Kool, vicevoorzitter van de raad van bestuur, is benoemd tot bestuursvoorzitter totdat een definitieve opvolger is gevonden.

Het winkelbedrijf, waar ook ketens als Leen Bakker en Intertoys onder vallen, is bezig met een reorganisatie waarbij 390 werknemers worden ontslagen. Blokker heeft inmiddels maatregelen in gang gezet die de omzet weer moeten laten groeien, maar het bedrijf verwacht niet eerder dan in 2017 hier de vruchten van te plukken.

Volgens Blokker is tot dusver slechts sprake van een aarzelend herstel van het consumentenvertrouwen dat zich ook reflecteert in de winkelverkopen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het resultaat in het lopende boekjaar, aldus het bedrijf.