Beursblog: AEX kleurt rood door opgelaaide rentevrees

Door Bernard Vogelsang

De Amsterdamse beurs is donderdagochtend met verlies van start gegaan. De vrees bij beleggers voor hogere rentes in de VS zorgt voor koersdruk. Vlak na opening daalt de AEX-index 0,8% naar 764 punten.