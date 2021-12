Column: zonder cash geen koning

Premium Lifestyle

Een bouwpakket voor een camper, dat bestaat dus!

In een tijd waarin een coronaproof manier van reizen mensen aanspreekt, boekt de verkoop van campers record op record. Maar aan een camper hangt vaak een fors prijskaartje. Zelfbouw is een optie, maar dat vergt veel onderzoek, tijd, gedegen bouwkennis en handigheid. Daarmee is niet iedereen gezegend...