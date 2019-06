Amsterdamse hotels duurder en voller

Gemiddeld kostte een hotelkamer in Amsterdam vorig jaar €162. Dat is €8 meer dan een jaar eerder, een stijging van 5%. De bezettingsgraad van de hotels in de hoofdstad steeg van 85% naar 87%. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de Nederlandse hotelmarkt door adviesbureau Horwarth HTL en ABN Amro.

Ten opzichte van 2016 zijn de kamers in Amsterdam bijna een kwart duurder geworden. Toeristen bleven echter massaal komen, zo bewijst ook de almaar oplopende bezettingsgraad.

Rotterdamse hoteliers vingen gemiddeld ook meer per kamer: €104 tegen €98 in 2017. In Utrecht en Den Haag stagneerde de kamerprijzen bij een licht hogere bezettingsgraad. In Maaststricht steeg de bezettingsgraad ook, maar de prijzen daalden met €4 naar €102.

De lokale gemeenten profiteren volop mee. In Amsterdam werd de logiesbelasting verhoogd van 6% naar 7% per nacht. In Utrecht van 5% naar 6% en in Haarlem en Den Haag legden de gemeentebesturen er ongeveer een euro bovenop. De onderzoekers van Horwarth HTL en ABN Amro verwachten dat dit wel de groei van de kamerprijzen en bezetting gaat drukken.

In heel Nederland is het aantal hotelkamers vorig jaar licht gegroeid naar 133.732. Amsterdam neemt er 30.627 voor zijn rekening. Dat is 7,5% meer dan in 2017. Rotterdam moet het doen met 6440 hotelkamers (+8,7%).