Italiaanse premier Meloni naar Libië voor grote gasdeal

Triest: hierom sliep Sylvana Simons twee maanden op de bank

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onder andere over een openhartig interview met Sylvana Simons, die vertelt wat de impact is van de bedreigingen aan haar adres.