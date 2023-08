Record aan taxiritten en groei van bezorging halen Uber uit rode cijfers

Ondanks de hoge inflatie hebben mensen een recordaantal ritten geboekt bij Uber, zegt de onderneming bij de presentatie van de cijfers over april tot en met juni. Er ging voor honderden miljoenen dollars aan winst in de boeken.

Volgens Uber zijn 26 procent meer ritten gemaakt in het tweede kwartaal. Het bedrijf kampte eerder met een chauffeurstekort, waardoor de tarieven en wachttijden voor taxi’s opliepen. Inmiddels heeft Uber meer chauffeurs dan voor de coronapandemie.

Uber Eats

Ook Uber Eats groeide. Het bedrijf focuste zich op die maaltijdbezorgservice gedurende de coronapandemie, toen de vraag naar taxiritten wegviel. Maar mensen bestellen nog altijd vaak via Uber Eats. De dienst was goed voor ruim 3 miljard dollar aan inkomsten in april, mei en juni.

Bekijk ook: Amazon en Grubhub verlengen samenwerking

De totale omzet steeg met 14 procent naar 9,2 miljard dollar, omgerekend bijna 8,4 miljard euro. Daarvan bleef onder de streep 394 miljoen dollar winst over, waar een jaar geleden nog 2,6 miljard dollar verlies werd gedraaid. Dat kwam destijds onder andere omdat belangen van Uber in andere bedrijven fors minder waard waren geworden.

Uber is sinds 2012 beschikbaar in Nederland. In april maakte de Nederlandse tak de 50 miljoenste taxirit. Uber is echter niet onomstreden. Afgelopen periode waren er ook weer chauffeurs die actie voerden tegen schijnzelfstandigheid. Dat wil zeggen dat werknemers als zelfstandige werken, maar in de praktijk eigenlijk werknemers zouden moeten zijn.