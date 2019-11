'Aandacht voor stikstofkwestie bij Heijmans'

Kenners van ING verwachten niet dat de stikstofproblematiek dit jaar een materieel effect zal hebben op de resultaten van Heijmans. De capaciteit die de bouwer bijvoorbeeld overhoudt omdat er voorlopig een streep ging door projecten, kan nu nog worden ingezet bij andere klussen. Mogelijk geeft de bouwer enig inzicht in de potentiële impact volgend jaar en daarna, aldus de analisten.

Eerder noemden verschillende marktkenners het voorzichtig positief dat de voorstellen om de uitstoot te verlagen vooralsnog zijn gericht op aanpassingen bij het wegvervoer en in de agrarische sector en niet in de bouwsector. Evengoed blijft de impact voor bouwers ongewis, omdat het gaat om adviezen en dat het aan het kabinet is om keuzes te maken. Daarmee blijft nog veel onduidelijk. Heijmans riep vanwege de stikstofproblematiek eerder een stuurgroep in het leven om de eigen projecten langs de meetlat te leggen.

Groeivertraging

Verder verwacht ING woensdag een update over de prestaties van de woninggerelateerde eenheden van Heijmans zoals vastgoed en woningbouw. Hier was in de eerste jaarhelft sprake van een groeivertraging, maar ook van een sterke onderliggende vraag. Die lagere opbrengsten komen volgens de bouwer door een vertraagde bouwstart van enkele binnenstedelijke projecten en een selectiever aannamebeleid.

Heijmans zei bij de halfjaarcijfers voor heel 2019 rekening te houden met een iets lagere omzet en een stijging van het resultaat ten opzichte van 2018. Volgens ING zal Heijmans die prognoses in stand houden.