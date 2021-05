’Relbeleggers’ openen jacht op bioscoopketen AMC

Deze particuliere beleggers, die zich in de chatgroep Wallstreetbets eerder lieten gelden met agressieve aankopen van aandelen van videogamewinkel GameStop, meldden zich bij AMC nadat de grootste aandeelhouder - Dalian Wanda Group - zijn belang in AMC vrijwel had verkocht.

Bekijk ook: Beursrebellen samen op jacht naar megawinst

Dalian Wanda, dat AMC in 2012 kocht voor $2,6 miljard, begon zich in december al terug te trekken uit het bioscoopbedrijf, nadat dit in 2020 een nettowinstverlies van $4,6 miljard had geboekt gedurende de coronapandemie.

Verliezen hedgefondsen

In 2021 zorgden de particuliere beleggers verzameld als Wallstreetbets met hun aankoopacties voor een 800% hogere beurskoers van GameStop. De beleggers probeerden hedgefondsen, die short gingen in GameStop rekenend op verlies, een hak te zetten. De fondsen moesten hun belang met fors verlies verkopen. Het aandeel AMC sloot 13,2% hoger.

Bekijk ook: Na GameStop stijgt ook zilverprijs fors