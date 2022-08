Boskalis verdient fors aan olie en gas: ’Deze winter energie genoeg, wel duur’

Premium De Kwestie

’Schuldengolf komt niet na de zomer, die is er al’

De stijgende prijzen van energie en boodschappen brengen veel huishoudens in de knel. Dat merken ook de incassobureaus, die hun inningsopdrachten snel in waarde zien toenemen. „Dit is vooral een crisis van het beschikbare inkomen van de Nederlander”, analyseert Guy Colpaert.