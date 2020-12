’EssilorLuxottica wil van overname moeder optiekketen Pearle af’

Ook de juridische strijd die de twee bedrijven voerden zorgen voor onrust bij EssilorLuxottica, dat bekend is van onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban. Die strijd werd overigens ingezet door EssilorLuxottica, dat vond dat GrandVision meer informatie moest geven over de aanpassingen die het deed aan de bedrijfsvoering. EssilorLuxottica kreeg echter geen gelijk van de voorzieningenrechter.

Overigens stellen de ingewijden dat het opzeggen van de overnameovereenkomst, die juli vorig jaar werd gesloten, slechts een van de opties is. Toen bereikte EssilorLuxottica een deal om GrandVision voor 7,3 miljard euro over te nemen van investeerder HAL. Essilor Luxottica zou ook nog kunnen proberen om de overnameprijs in nieuwe onderhandelingen omlaag te krijgen.

Mocht EssilorLuxottica besluiten af te zien van de koop, dan moet het een boete betalen aan HAL. Die zou 400 miljoen euro bedragen.

De overname is overigens nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie, die onderzoekt of er geen concurrentiebezwaren zijn. Er gaan al langer geruchten dat de commissie wil dat GrandVision winkels afstoot. Het bedrijf heeft nu nog meer dan 7000 winkels in ruim veertig landen.

EssilorLuxottica wilde tegenover Bloomberg niet reageren. GrandVision wil ook niet op de berichten ingaan, maar laat wel weten nog altijd achter de overname te staan. HAL was niet direct bereikbaar.