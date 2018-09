KPN moet door ACM opgelegde boetes betalen

KPN kreeg de boetes omdat het concurrenten niet tijdig informeerde over nieuwe diensten die het aanbood via zijn glasvezel- en kopernetwerk. Daartoe is het bedrijf wel verplicht, zodat andere partijen die diensten aanbieden via het KPN-netwerk, de gelegenheid hebben op het nieuwe aanbod in te spelen.

De vijf boetes tellen op tot 933.000 euro. De zesde, die door de rechtbank is vernietigd, bedroeg 40.000 euro. Bij het besluit van de rechtbank om de straffen te handhaven, speelde volgens de ACM een rol dat KPN eerder zulke overtredingen heeft begaan en dat niet zelf heeft opgemerkt en gemeld bij de toezichthouder.