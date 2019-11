Oliereus Aramco haalt via ’vriend’ Abu Dhabi kapitaal binnen

Grote investeerders op Wall Street zijn tot nu toe niet aangehaakt bij de notering aan de beurs in Ryiad. Ook beleggers uit China, waar Saoedi-Arabië zijn hoop op had gevestigd, hebben volgens persbureau Bloomberg nog geen concrete toezeggingen gedaan. Wel zijn vertegenwoordigers van de grote zakenbanken in de hoofdstad Riyad gesignaleerd, mogelijk om alsnog in te tekenen op de beursnotering. Een tiental zakenbanken haalt parallel in het Midden-Oosten geld op bij investeerders.

Op 19 november bleek dat de ’moeder aller beursnotering’ van het olie- en gasbedrijf niet de verwachte $2000 miljard marktwaarde zou geven, maar dat het belang van 2% zo’n $1700 miljard waarde oplevert.

De kennelijk toegezegde steun van Abu Dhabi geldt als cruciaal om andere landen in de regio mee te krijgen voor de beursnotering van het staatsoliebedrijf, dat tot $300 miljard aan dividend tot 2024 belooft. Abu Dhabi is behalve de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten en het emiraat Abu Dhabi, ook een bijenkorf van vermogende expats uit de regio.

Afgezwakte notering

Deze week volgen nog nadere gesprekken met investeringsfondsen die Abu Dhabi als domicilie hebben gekozen, meldt Bloomberg. Ook Koeweit zou een investering hebben opgelijnd, maar die is eveneens niet zeker.

Nadat een notering in New York en Londen begin deze maand werd uitgesteld, is de in 2016 aangekondigde beursgang van Saudi Aramco, waarbij uiteindelijk ooit tot 5% van alle aandelen naar de beurs gebracht worden, een regionale aangelegenheid geworden.

Half november annuleerde de Aramco-bestuurstop al zijn roadshows waarmee het de Saoedische trots in de Verenigde Staten, Japan en Europa aan grote beleggers wilde presenteren. Bij de flauwe interesse speelt mee dat de olieprijs zijwaarts kabbelt, deels dankzij een forse toename van de olie- en schalieproductie in de Verenigde Staten. Ook dreunen de gevolgen van de niet gestopte aanvallen op de olieinstallaties van Aramco in Saoedi-Arabië nog na.

Voor grote institutionele beleggers speelt mee dat de behoefte aan ruwe olie afneemt. Tegelijkertijd sluiten steeds meer fondsen de beleggingen af omdat ze niet willen investeren in fossiele brandstoffen.

Schade aan installaties Aramco na aanvallen met drones dreunen door bij beleggers: hoe veilig is de belegging? Ⓒ FOTO BLOOMBERG

Veel grote beleggingsfondsen, waaronder pensioenfondsen, kunnen zich niet vinden in de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië, nadat de staat verantwoordelijk werd gehouden voor de moord op de journalist Kashoggi.

Arrestaties

Richting de beursnotering van Aramco heeft Saoedi-Arabië deze week opnieuw een aantal topmensen gearresteerd, volgens lokale media in een poging om opponenten van kroonprins Mohammed Bin Salman op een zijpad te zetten. Zeker negen mensen zijn vastgezet, meldt de Wall Street Journal. Daaronder een journalist en mensen die zich eerder nog uitspraken voor het hervormingsinitiatief van Bin Salman, waarbij hij vrouwen in Saoedi-Arabië meer rechten toezegde. Begin dit jaar werden zestien mensen opgepakt, verondersteld tegenstanders van het koningshuis.

Vanuit het koningshuis hebben vertegenwoordigers invloedrijke families aangespoord om aandelen in het in 1933 opgerichte Aramco te kopen voor de beursnotering. Die toezeggingen zijn volgens regiodeskundigen vrijwel zeker, maar niet officieel gemeld en op het totaal een beperkte maar politiek zeer belangrijke inleg in de notering.

Bin Salman stelt de beursnotering nodig te hebben om extra miljarden te investeren in zijn land om het minder afhankelijk te maken van zijn inkomsten uit de olie-exploratie en verkoop.

Direct in Aramco beleggen is voor Nederlandse beleggers niet weggelegd. Maar zij kunnen er op een andere manier in, aldus broker BinckBank. Als Aramco de notering voor 12 december afrondt, komt het in de brede MSCI Emerging Markets-index. Daarop zijn indextrackers beschikbaar. Alle beleggers die in deze index zitten, moeten automatisch Saudi Aramco kopen.