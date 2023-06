Beursblog: Kalme AEX in afwachting van rentebesluit VS

Algemeen wordt verwacht dat Fed-voorzitter Jerome Powell vanavond de rente in de VS onveranderd laat. Velen zijn vooral benieuwd of Powell een renteverhoging in het vooruitzicht stelt voor in de zomer of dat hij voorlopig afziet van het verder opschroeven van de rente.

Als het beursblog hieronder niet zichtbaar is, klik dan hier.