LVMH vraagt Brussel toch om goedkeuring overname Tiffany

LVHM stelt in een verklaring "altijd al beloofd te hebben" om bij de Brusselse mededingingsautoriteit om goedkeuring te vragen. De bekendmaking volgt op een rechtszaak die Tiffany aanspande tegen zijn beoogde nieuwe eigenaar, om LVMH zo te dwingen de deal alsnog door te laten gaan.

Tiffany reageert verheugd op de stap van LVMH. Die bewijst volgens het juweliersbedrijf alleen maar dat het Franse concern in de voorgaande maanden het overnameproces vertraagde, door te treuzelen met het aanvragen van goedkeuring bij verschillende mededingingsautoriteiten.

LVMH, het bedrijf achter merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora, kondigde in november vorig jaar aan Tiffany over te willen nemen. Via die weg hoopten de Fransen uit te breiden op de Amerikaanse markt. Begin deze maand kondigde LVMH aan zicht terug te trekken uit het akkoord. Daarbij wees het bedrijf op dreigende importheffingen in de Verenigde Staten op Franse goederen, die het moeilijk zouden maken de gestelde deadline te halen.