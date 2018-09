Wall Street hoger na rentebesluit Fed

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 17.935,74 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent naar 2100,44 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom eveneens 0,2 procent, tot 5064,88 punten.

De rente in de Verenigde Staten blijft op het historisch lage niveau van 0 tot 0,25 procent. De Fed gaf aan dat de Amerikaanse economie bescheiden groeit en de arbeidsmarkt aantrekt. Wel werden de groeiverwachtingen voor dit jaar verlaagd, vanwege het zwakke eerste kwartaal toen de economie kromp.

FedEx

De Fed verklaarde verder dat de rente geleidelijk zal worden verhoogd. Op het moment zijn de omstandigheden nog niet goed genoeg om met een rentestap te komen, aldus Fed-president Janet Yellen in een toelichting. De financiële markten verwachten dat de Fed in september met een renteverhoging komt.

FedEx stond op een min van 3 procent. Het koeriersbedrijf rapporteerde een kwartaalverlies, inclusief eenmalige posten, van bijna 900 miljoen dollar. De omzet dikte wel aan.

Medisch

Softwarebedrijf Adobe Systems ging 2,5 procent omlaag. Adobe kwam met een tegenvallende omzetverwachting voor het lopende kwartaal. Nabeurs gaf branchegenoot Oracle een kijkje in de boeken.

Aan het overnamefront stonden de medische en farmaceutische sector in de schijnwerpers. Zo meldde de producent van medische technologie Hill-Rom ruim 2 miljard dollar te willen betalen voor branchegenoot Welch Allyn. Botox-producent Allergan neemt het Amerikaanse Kythera Biopharmaceuticals (plus 22,1 procent) over voor bijna 2,1 miljard dollar.

Olie

De Amerikaanse overheid meldde dat de olievoorraden in de Verenigde Staten vorige week voor de zevende week op rij zijn gedaald. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 59,86 dollar. Brent steeg licht tot 63,78 dollar.

De euro stond op 1,1337 dollar, tegen 1,1249 dollar bij het slot van de Europese beurshandel.